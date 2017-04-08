Дрис Мертенс: "Мы с Игуаином по-прежнему друзья"

Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс отметил, что поддерживает связь с нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаин. Напомним, что летом 2016 года "Наполи" продал Игуаина в "Ювентус" за 90 миллионов евро. После сделки Аурелио Де Лаурентис назвал Игуаина лжецом, тогда как форвард назвал президента "Наполи" главной причиной ухода из клуба.

– Мы с Игуаином по-прежнему друзья, – цитирует Football Italia Мертенса. – Он часто поздравляет меня сообщениями, когда я выдаю хорошие матчи. Но я понимаю, что в гонке бомбардиров Гонсало хочет меня опередить (смеется).