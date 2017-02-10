Дрис Мертенс: "Когда футболисты переезжают в Китай, ими движет только жажда денег"

Нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс отметил, что не рассматривает Китай в качестве места для продолжения карьеры. Хавбек сообщил, что у него было предложение из Поднебесной, и он консультировался с перешедшим из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" соотечественником Акселем Витселем.

– Когда футболисты говорят, что выбрали переезд в экзотический чемпионат, поскольку ищут новый опыт – они лгут, ими движет жажда денег, – цитирует Het Nieuwsblad Мертенса. – Мне бы хотелось поближе познакомиться с культурой этой страны, но в качестве продолжения карьеры Китай находится внизу моего списка.

Узнавал ли я у Витселя, как он адаптировался в Китае? Да, мы с женой интересовались определенной информацией, взвешивали все "за" и "против", общались с другими людьми. У меня было предложение из Китая, я думал об этом в течение одного дня, но в итоге отказался от этого варианта. Было очень тяжело принять такое решение, потому что подобный трансфер – гарантия безбедного будущего для детей и внуков.