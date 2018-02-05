Дрис Мертенс избежал серьезной травмы лодыжки

Травма лодыжки нападающего "Наполи" Дриса Мертенса оказалась несерьезной. Об этом сообщил его партнер, полузащитник Марек Гамшик. Напомним, что в воскресенье, 4 февраля, Мертенс был заменен во втором тайме матча 23-го тура чемпионата Италии с "Беневенто" (2:0).

– Вначале мы за него сильно испугались, но у него нет серьезного повреждения, – цитирует Sky Sport Italia Хамшика. – Сейчас нас волнует игра команды, для "Наполи" каждый матч как финальный. Мы хотим удачно завершить сезон.

В этом сезоне Мертенс во всех турнирах провел 39 матчей, забил 19 голов и отдал девять голевых передач. "Наполи" лидирует в серии А, на одно очко опережая "Ювентус".