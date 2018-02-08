Дрис Мертенс: "Гулям - лучший левый защитник мира"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс назвал своего одноклубника Фаузи Гуляма​ лучшим левым защитником мира. Форвард также добавил, что травма алжирского защитника стала ударом для всей команды.

– Гулям вдохновляется защитником "Реала" Марселу​, – цитирует Le Buteur Мертенса. – Фаузи неоднократно говорил мне, что хочет играть точно так же. Он настойчиво копирует стиль Марселу. Хотя на мой взгляд, Гулям уже сейчас лучший игрок мира на своей позиции. Жаль, что он получил травму. Это стало ударом для всей команды.