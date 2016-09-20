Доннарумма сможет подписать новый контракт с "Миланом" только после своего 18-го дня рождения

Мино Райола, агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что болельщикам не стоит беспокоиться за будущее футболиста в команде. Согласно итальянской прессе, в начале 2017 года голкипер продлит контракт с "россонери".

– Доннарумма останется в "Милане", не беспокойтесь, – приводит Corriere dello Sport слова Райолы.

Отметим, что новый контракт Доннарумма сможет подписать не раньше 25 февраля 2017 года, когда ему исполнится 18 лет. Нынешнее соглашение голкипера с клубом истекает летом 2018 года.