Доннарумма пропустил мяч после паса назад от Палетты

В матче 30-го тура чемпионата Италии между "Пескарой" и "Миланом" голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма допустил ошибку, которая привела к голу хозяев. Защитник красно-черных Габриэль Палетта отдал пас назад вратарю, а 18-летний голкипер не смог его принять, после чего мяч залетел в ворота.

В текущем сезоне серии А Доннарумма провел 29 матчей, пропустил 32 мяча и 8 раз играл на ноль.