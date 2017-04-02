Доннарумма пропустил мяч после паса назад от Палетты

В матче 30-го тура чемпионата Италии между "Пескарой" и "Миланом" голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма допустил ошибку, которая привела к голу хозяев. Защитник красно-черных Габриэль Палетта отдал пас назад вратарю, а 18-летний голкипер не смог его принять, после чего мяч залетел в ворота.
В текущем сезоне серии А Доннарумма провел 29 матчей, пропустил 32 мяча и 8 раз играл на ноль.
OK Donnarumma what did you smoke? pic.twitter.com/3OdCCSMybH– Eden (@EdenDassidy) 2 апреля 2017 г.
shpasic
в створ ворот вообще-то тоже учат не отдавать.
17:44
Ботаникум
Защитник - совсем идиот НЕ ОБУЧЕННЫЙ, т.к. не знает, что выбивать мяч в аут в сложной ситуации НЕ ЗАПРЕЩЕНО! Ну, а Доннарумма показывает, что он не идеален, а "звездюлю уже словил!
17:16