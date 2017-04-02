17:08 | ФУТБОЛ — Италия

Доннарумма пропустил мяч после паса назад от Палетты

0
0
0
0
2

В матче 30-го тура чемпионата Италии между "Пескарой" и "Миланом" голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма допустил ошибку, которая привела к голу хозяев. Защитник красно-черных Габриэль Палетта отдал пас назад вратарю, а 18-летний голкипер не смог его принять, после чего мяч залетел в ворота.

В текущем сезоне серии А Доннарумма провел 29 матчей, пропустил 32 мяча и 8 раз играл на ноль.

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

в створ ворот вообще-то тоже учат не отдавать.

17:44

Ботаникум

Защитник - совсем идиот НЕ ОБУЧЕННЫЙ, т.к. не знает, что выбивать мяч в аут в сложной ситуации НЕ ЗАПРЕЩЕНО! Ну, а Доннарумма показывает, что он не идеален, а "звездюлю уже словил!

17:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...