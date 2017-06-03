Доннарумма не подписал новый контракт с "Миланом" из-за отступных

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не продлил контракт, так как его агент Мино Райола хочет, чтобы в новое соглашение были включены несколько пунктов. По информации Corriere della Sera, представитель 18-летнего итальянца требует от руководства клуба, чтобы у игрока был шанс покинуть команду, если проект под руководством новых китайских владельцев клуба не принесет плоды.

В частности отмечается, что Райола хочет прописать в контракте пункт, согласно которому вратарь сможет запросить продать его, если "Милан" не попадет в Лигу чемпионов.

Доннарумма, имеющий действующее соглашение с россонери до 2018 года, в минувшем сезоне сыграл в 41 матче и пропустил 49 мячей.

Напомним, последнее на данный момент предложение "Милана" включает заработную плату в размере 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.