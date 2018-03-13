Доннарумма намерен покинуть "Милан"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport. По данным источника, у футболиста окончательно испортились отношения с руководством. При этом "Милан" готов рассмотреть предложения по 19-летнему вратарю, которые превысят 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что об интересе к Доннарумме со стороны "ПСЖ".

В нынешнем сезоне на счету Доннаруммы 19 "сухих" матчей из 40 за "Милан" во всех турнирах.