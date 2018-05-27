Доннарумма может остаться в "Милане" из-за большой суммы отступных

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может остаться в клубе из-за того, что ни одна команда не готова платить за 19-летнего голкипера прописанные в контракте отступные в размере 70 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera. Агент игрока Мино Райола не скрывал, что пытается найти для своего клиента новый клуб.

Ранее появилась информация о том, что УЕФА может недопустить "Милан" до участия в следующем розыгрыше Лиги Европы из-за несоответствия клуба финансовому fair play. На фоне этого появились сообщения о том, что Доннарумма с большой долей вероятности покинет "россонери".

Отмечается, что "ПСЖ" рассматривал возможность покупки 19-летнего вратаря, но решил переключиться на 40-летнего Джанлуиджи Буффона, который может пополнить состав парижан на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, пропустив 55 мячей. В 21 встрече он сохранил свои ворота в неприкосновенности.