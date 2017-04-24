Доннарумма хочет продолжить карьеру в "Милане"

Новый спортивный директор "Милана" Массимо Мирабелли сообщил о проведении переговоров с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о подписании нового контракта. По его словам, голкипер хочет остаться в клубе.

- Неделю назад мы провели переговоры с представителями Доннаруммы, - приводит Talksport слова Мирабелли. - Также мы спросили его самого о том, хочет ли он остаться в "Милане". Он ответил положительно.

Джанлуиджи счастлив здесь и хочет продолжить выступать за красно-черных. Теперь нам нужно договориться с его представителями.

В текущем сезоне Доннарумма провел за "россонери" 36 матчей во всех турнирах и пропустил 41 гол.