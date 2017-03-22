Донато Ди Кампи: "Верратти перейдет из "ПСЖ" только в топ-клуб Европы"

Агент полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти Донато Ди Кампи сообщил, что если его клиент и покинет парижан, то перейдет в топ-клуб Европы. Ранее СМИ писали, что итальянским хавбеком интересуются "Ювентус" и "Интер".

– Ситуация чрезвычайно сложная, Марко связан с "ПСЖ" контрактом до 2021 года, – цитирует Gazzetta dello Sport Ди Кампи. – Он хочет выиграть Лигу чемпионов, но с "ПСЖ" этого сделать никак не удается. Он уже пять лет в Париже и должен принять решение: много зарабатывать, не выигрывая, или не зарабатывать, но стать чемпионом. Дело не в деньгах: каждый, кто хочет купить Верратти, заплатит очень много. Однако лишь одна вещь очевидна – Верратти перейдет только в топ-клуб Европы.