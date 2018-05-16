Доменико Кришито: "Я счастлив вернуться домой"

Бывший защитник "Зенита", а ныне игрок "Дженоа" Доменико Кришито признался, что счастлив вернуться обратно в генуэзский клуб. 31-летний итальянец снова будет играть в этой итальянской команде спустя семь лет, проведенных в Санкт-Петербурге.

- Я счастлив вернуться домой, - написал в своем Инстаграме Кришито. – Июнь 2003: Я дебютирую в этой футболке в 16 лет. Эта футболка всегда оставалась в моем сердце, как и этот клуб, который дал мне шанс стать тем, кем я всегда мечтал стать… футболистом. Семь лет назад я пообещал, что мы снова увидимся, и вот это случилось.

Отметим, что Кришито играл за "Дженоа" несколько периодов: с 2003 по 2004, с 2006 по 2007 и с 2008 по 2011 годы.