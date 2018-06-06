Доменико Кришито: "Я провел прекрасные семь лет в России"

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито заявил, что будет с удовольствием вспоминать время, проведенное в "Зените". 31-летний итальянец покинул питерский клуб в конце завершившегося сезона.

- Возвращаться было несложно, этот выбор я сделал своим сердцем, - приводит Football Italia слова Кришито. – Я отказался от большого количества денег, от возможности сыграть в Лиге чемпионов. Я выбрал Геную. Я рад этому выбору и сделал бы его снова. Я провел прекрасные семь лет в России, играл с выдающимися игроками, вроде Халка и Витселя. У меня остались красивые воспоминания, а фанаты относились ко мне великолепно.

Напомним, что Кришито подписал с "Дженоа" контракт на восемь лет: пять он проведет как игроков, три – как менеджер.