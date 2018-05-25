Доменико Кришито: "Манчини - отличный тренер, который возродит сборную Италии"

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито отметил, что рад вернуться в сборную Италии. По словам игрока, он с воодушевлением смотрит в будущее национальной команды.

- Я хочу поблагодарить Манчини, который сделал меня капитаном в "Зените и дал возможность вернуться в сборную Италии, - приводит Football Italia слова Кришито. - Он отличный тренер и хороший человек. Я уверен, что он сможет возродить национальную команду.

Что касается Балотелли, я его очень хорошо знаю. Он является отличным парнем и одним из лучших игроков в мире. Марио поможет национальной команде.

Манчини вызвал Кришито и Балотелли в сборную Италии