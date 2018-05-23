Доменико Кришито: "Интер" предлагал мне в два раза больше денег"

Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал о том, почему он выбрал "Дженоа" для продолжения своей карьеры. Футболист отметил, что с предложением о контракте на него выходил "Интер".

– Генуя – это жизненный выбор для меня, – приводит слова итальянца Il Secolo XIX, – "Интер" предлагал мне в два раза больше денег, а "Зенит" еще больше, но когда я поговорил с президентом "Дженоа", то принял решение за 10 минут.

Кришито был игроком "Зенита" с 2011 по 2018 год. В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, один раз выигрывал кубок страны, а также стал обладателем двух суперкубков.