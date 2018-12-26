Доменико Кришито: "Давление в Италии отличается от давления в России"

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито рассказал о своем возвращении в генуэзский клуб. Также экс-игрок "Зенита" сравнил чемпионаты Италии и России.

– Я очень рад вернуться, потому что обещал это сделать семь лет назад, – цитирует Antenna Blu Кришито. – Рад быть в семье "Дженоа". Поначалу мне было непросто здесь, я скучал по семье и друзьям в Неаполе, но все же счастлив, что сделал в итоге этот выбор.

Надеюсь, что я еще много матчей проведу за "Дженоа". Мой контракт рассчитан на пять лет, и я закончу тут карьеру.

Когда вернулся снова в Италию, столкнулся с ВАР. Это было главным отличием. Наверняка это что-то поменяло, хотя в последних наших матчах система не очень-то работала. Давление в Италии отличается от давления в России.

Для меня очень большую ценность имеет семья. Я стараюсь прививать это детям. Мои двое детей родились в Генуе, но жили в России. Они хорошо говорят по-английски и немного по-русски.