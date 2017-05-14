Доменико Берарди: "С детства болею за "Интер"

Нападающий "Сассуоло" Доменико Берарди отметил, что практически все члены его семьи являются болельщиками "Интера". Ранее сообщалось, что "нерадзурри" хотят приобрести 22-летнего форварда предстоящим летом.

– Я родился с черно-синим сердцем, поскольку родители всегда передают своим детям любовь к вещам, которые любят они сами, – цитирует Football Italia Берарди. – За "Интер" болеют мой папа и мой брат, а вот мама переживает за "Ювентус". Я говорил о переживаниях за "Интер" задолго до слухов о моем возможном переходе в этот клуб. Вокруг меня ходят много слухов, но я не хочу их комментировать. Посмотрим, что случится летом.