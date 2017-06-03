Дмитрий Аленичев: "Буффон не бросил "Ювентус" даже в серии В - это вызывает огромное уважение"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что будет переживать за Джанлуиджи Буффона в финале Лиги чемпионов. По его словам, итальянский голкипер вызывает огромное уважение, когда не бросил команду.

– С кем-то еще из "Реала" знакомы?

– Нет.

– А из "Ювентуса"?

– Они же моложе меня. Хотя, стоп! Против Буффона я играл. Желаю ему победить в Лиге чемпионов и завоевать "Золотой мяч". Это просто футболистище! Сколько уже всего выиграл в "Юве"! Человеческие качества не вызывают никаких вопросов. Столько лет быть преданным одному клубу, не бросить команду даже в серии B – все это вызывает огромное уважение. Настоящий капитан! (Вячеслав КОРОТКИН)

Полное интервью Дмитрия Аленичева