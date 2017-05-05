21:57 | ФУТБОЛ — Италия

Дисквалификация Мунтари отменена

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Итальянская федерация футбола (FIGC) аннулировала дисквалификацию на один матч серии A полузащитника "Пескары" Салли Мунтари, информируют итальянские СМИ. Ранее африканец был дисквалифицирован за самовольный уход с поля в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (0:1). Игрок сделал это в знак протеста – болельщики хозяев выкрикивали кричалки расистского содержания в его адрес.

 
Воскресенье. Кальяри. "Кальяри" - "Пескара" - 1:0. Салли МУНТАРИ ругается с болельщиками."На трибунах были дети-расисты!" Мунтари психанул на Сардинии

Мунтари подошел к арбитру встречи и попросил его остановить игру, за что получил желтую карточку. Судья утверждал, что ничего не слышал. Уходя с поля, Мунтари показывал болельщикам на свою руку и кричал: "Это мой цвет!"

 

 

 

 

 

Салли Мунтари: "Меня оскорбляли даже дети"

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