Директор "Интера" встретился с Конте

Директор "Интера" Вальтер Сабатини провел встречу с главным тренером "Челси" Антонио Конте, сообщает Football Italia. Руководитель итальянского клуба ужинал со специалистом в конце апреля, и во время встречи был поднят вопрос о возможном переходе тренера в "Интер".

Ранее сообщалось, что "Интер" готов платить Конте 15 миллионов евро за сезон. Также на эту роль рассматривается наставник "Атлетико" Диего Симеоне. На данный момент "Челси" лидирует в чемпионате Англии, а "Интер" занимает 7-ю строчку в серии А и может не попасть в еврокубки по итогам сезона.