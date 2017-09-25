Директор "Фиорентины": "Зачем нам видеоповторы, если их не используют?"

Директор "Фиорентины" Карлос Фрейтас выразил возмущение работой судьи на матче чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1). При этом в серии А используется технология видеоповторов.

– Два очка не вернуть, – цитирует Medaiset Фрейтаса. – Игроки, сотрудники, болельщики заслужили три очка. И снова нам не повезло из-за спорных решений. Нужно решить, зачем нам нужны видеоповторы. В игре с "Интером" было два инцидента, в которых они не использовались, хотя повод был. В этой игре было три инцидента. У меня нет никаких сомнений. Мы должны были заработать пенальти. Нельзя молчать, когда встречаются такие ситуации, когда уничтожается работа всех игроков.