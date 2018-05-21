Директор "Дженоа": "Ювентус" интересовался возможностью трансфера Перина

Директор "Дженоа" Джорджо Перинетти сказал, что к голкиперу команды Маттиа Перину проявляет интерес "Ювентус".

- Перин хочет играть в Лиге чемпионов. Посмотрим, можем ли мы сделать его счастливым, - сказал директор в интервью Mediaset Premium. - "Ювентус" через спортивного директора Джузеппе Маротту обращался по его поводу к нашему президенту Энрико Прециози, но переговоров пока не было - "Ювентус" ждал официального сообщения от Джанлуиджи Буффона по поводу его ухода. Теперь "Ювентус" свободен для переговоров, и я жду новостей.

25-летний вратарь в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Дженоа", пропустил 42 мяча и 12 раз отыграл "на ноль".