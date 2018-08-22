Дино Дзофф: "Не вижу, в чем "Ювентус" слабее "Реала"

Бывший вратарь "Ювентуса" Дино Дзофф считает, что туринцы не уступают в силе "Реалу". Этим летом в "Ювентус" из мадридского клуба перешел Криштиану Роналду.

– "Ювентус" технически не менее силен, чем "Реал", в полузащите и атаке, – цитирует RMC Дзоффа. – Туринцы не уступают мадридцам. И в этом сезоне должны выступить еще лучше, потому что появился игрок, которого все боятся. Не знаю, придет ли больше побед. Но на бумаге я не вижу, в чем "Ювентус" уступал бы "Реалу". Что касается позиции Роналду, то с этим проблем нет. Аллегри прекрасно знает, как использовать такого игрока.