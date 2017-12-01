Дино Дзоф: "Ювентус" и "Наполи" равны, но у неаполитанцев есть нечто особенное"

Экс-игрок "Ювентуса" Дино Дзоф считает, что матч 15-го тура чемпионата Италии против "Наполи" станет одним из важнейших в сезоне. Неаполитанцы идут первыми в турнирной таблице, опережая туринцев на 4 очка.

- "Наполи" действительно заслуживает того, чтобы быть в лидерах, - цитирует Il Mattino Дзоффа. - Никто не может сбить их, поскольку позиции в таблице определяют очки. Самое большое отличие сейчас в том, что уже "Юве" приходится догонять. Тем не менее, нельзя говорить о безопасном отрыве, даже после того, как половина сезона была сыграна, потому что обе команды будут играть, чтобы победить. Неаполитанцы нацелены на скудетто. Работа, которую Сарри проводит последние три года, заслуживает уважения, рост команды был сумасшедшим.

Обе команды сейчас находятся на одном уровне, но у меня такое впечатление, что сейчас у "Наполи" есть что-то особенное. Возможно, это энтузиазм. Матч может стать решающим в этом сезоне, если Сарри выиграет три очка. Семь очков – это не огромный отрыв, но и не такой маленький, чтобы "Наполи" не смог его удержать.

Матч "Наполи" – "Ювентус" состоится сегодня, 1 декабря, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.