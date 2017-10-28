Димитар Бербатов: "Были предложения от "Фиорентины" и "Ювентуса", но я не хотел учить новый язык"

Болгарский нападающий Димитар Бербатов объяснил, почему в свое время отказался переезжать в Италию. Такая возможность у него была в 2012 году, но Бербатов перешел в "Фулхэм".

– У меня были предложения от "Фиорентины" и "Ювентуса", – цитирует ESPN Бербатова. – Но после стольких лет в Англии хотелось остаться здесь. Не было желания изучать новый язык, новые методы обучения, стиль футбола. Я к тому времени довольно хорошо изучил английский. Всегда говорил дочери, чтобы она постоянно использовала английский, даже говоря с куклами. Сейчас она говорит по-английски лучше меня.