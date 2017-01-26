Диего Симеоне может привести сына за собой в "Милан"

Нападающий "Дженоа" Джованни Симеоне может продолжить карьеру в "Милане", сообщает calciomercato.com. Футболист может присоединиться к "красно-черным", если их возглавит его отец - главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Последний является фаворитом на должность, которую на данный момент занимает Винченцо Монтелла.

21-летний Симеоне в текущем сезоне провел 20 матчей и забил 9 голов в чемпионате и Кубке Италии. В 2016 году он провел три неполных матча в составе сборной Аргентины на Олимпиаде в Рио.