18:16 | ФУТБОЛ — Италия

Диего Перотти: "Рома" может выиграть чемпионат"

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Полузащитник "Ромы" Диего Перотти уверен, что его команда может бороться за победу в чемпионате Италии. Римский клуб на данный момент занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Ювентуса" на четыре очка.

– Да, мы можем победить, – цитирует Football Italia Перотти. – Мы близки к лидеру и у нас есть сильные футболисты. Мы смогли обыграть "Наполи", "Интер" и "Милан", а значит, мы вполне заслуживаем считаться лучшими. Они смогли набрать очки там, где мы их потеряли. Нам не хватает одного маленького шага к победе.

Я, да и вся наша команда считаем, что Джеко лучше Игуаина. Буффон? Я не сильно разбираюсь во вратарях, но знаю, что он считается одним из лучших в мире и мне хочется доставить ему проблемы.

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