Диего Перотти: "Получаю удовольствие от работы с Тотти, но мой кумир - Рикельме"

Нападающий "Ромы" Диего Перотти признался, что его кумиром в детстве был полузащитник Хуан Роман Рикельме. Также он признался, что получает удовольствие от тренировок вместе с легендой римского клуба Франческо Тотти.

- Когда я начинал играть в футбол, Хуан Роман Рикельме был моим любимым игроком и парнем, за которым я следил, - цитирует Football Italia Перотти. - Я был его большим поклонником, следил за его карьерой, когда он играл в Европе. Для меня он всегда был лучшим во всем.

Кто лучший, с кем я играл? Я мог бы назвать целый ряд имен. Мне повезло тренироваться с Рикельме, хотя мы фактически не провели много времени вместе на поле из-за травм. Теперь получаю удовольствие от работы с Франческо Тотти - самым важным игроком в истории Рима. Также хотел бы сказать о Фредерике Кануте и Луисе Фабиано, с которыми играл в "Севилье".