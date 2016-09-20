Диего Милито: "Икарди стоит не меньше Игуаина"

Бывшая звезда "Интера" Диего Милито считает, что форвард "нерадзурри" Мауро Икарди стоит не меньше, чем новичок "Ювентуса" Гонсало Игуаин. Последний, напомним, стал самым дорогим игроком в истории серии А, перебравшись в Турин из "Наполи" летом.

– Икарди стоит не меньше Игуаина, – цитирует Gazzetta dello Sport Милито. – Я думаю, между ними пойдет борьба за звание лучшего бомбардира серии А. Икарди – это "убийца" в штрафной. В матче с "Ювентусом" он был еще и очень командным игроком. И ему только 23 года.