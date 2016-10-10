Диего Марадона: "Раньше президентами клубов могли быть богатые фанаты, а сейчас они должны быть еще и бизнесменами"

Легенда "Наполи" Диего Марадона скептически относится к желанию бывшего клуба развивать свой бренд в Китае. Также он отметил, что ему не по душе фанаты, которые находятся далеко от Неаполя.

- Знаю, что у "Наполи" есть миссия попытаться распространить бренд клуба в Китае, - цитирует Football Italia Марадону. - На данный момент я просто в шоке. Фигура президента сильно изменилась с тех пор, как я играл за "Наполи". Тогда клубами могли руководить просто богатые фанаты, а сегодня вы должны быть еще и предпринимателем. Я довольно скептически отношусь к географически удаленным и далеких от истории клуба болельщикам, а также тому, что футбол живет теперь как бизнес.