09:58 | ФУТБОЛ — Италия

Диего Марадона: "Предпочитаю футбол, а не деньги"

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Экс-игрок "Наполи" Диего Марадона подтвердил информацию о возвращении в стан неаполитанцев. 56-летний аргентинец в ближайшее время станет послом клуба в мире.

- Чувствую себя в "Наполи" как дома, - цитирует Football Italia Марадону. - Я никогда не предавал его! Я был в "Барселоне", одном из самых больших клубов в мире. Меня не хотели отпускать в "Наполи", предлагали еще один пятилетний контракт с удвоением моей зарплаты. Но я сказал, что нет, потому что у меня была договоренность с президентом неаполитанского клуба и сказал ему ждать меня. Предпочитаю футбол, а не деньги!

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Материалы REN-TV

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