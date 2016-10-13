Диего Марадона: "Нужно 40 игроков, чтобы создать Тотти"

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона с восхищением отозвался о капитане "Ромы" Франческо Тотти. 40-летний итальянец сыграл в команде Марадоны в благотворительном матче против команды Роналдинью (3:4) и стал автором одного из голов.

- Я скажу Тотти, чтобы он продолжал играть, - цитирует Football Italia Марадону. - Нужно 40 обычных игроков, чтобы создать Тотти. Франческо - великий игрок, настоящий символ "Ромы".

- Если для создания Тотти нужно 40 игроков, то для Диего нужны все футболисты, - ответил Тотти.