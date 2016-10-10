Диего Марадона: "Нельзя винить только Игуаина за переход в "Юве"

Легенда "Наполи" Диего Марадона считает, что не стоит винить только нападающего Гонсало Игуаин за переход из стана неаполитанцев в "Ювентус". Чемпионы Италии заплатили за 28-летнего аргентинца 90 миллионов евро.

- Как фанату "Наполи", мне было жаль, что Гонсало перебрался к прямым конкурентам, - цитирует Football Italia Марадону. - Но нельзя винить только игрока. Футболист имеет лишь собственные обязанности, а виноваты всегда руководители. Никто не думает о фанатах. Жаль, что ФИФА продолжает игнорировать эти факты, как и многие другие.