09:55 | ФУТБОЛ — Италия

Диего Марадона: "Нельзя винить только Игуаина за переход в "Юве"

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Легенда "Наполи" Диего Марадона считает, что не стоит винить только нападающего Гонсало Игуаин за переход из стана неаполитанцев в "Ювентус". Чемпионы Италии заплатили за 28-летнего аргентинца 90 миллионов евро.

- Как фанату "Наполи", мне было жаль, что Гонсало перебрался к прямым конкурентам, - цитирует Football Italia Марадону. - Но нельзя винить только игрока. Футболист имеет лишь собственные обязанности, а виноваты всегда руководители. Никто не думает о фанатах. Жаль, что ФИФА продолжает игнорировать эти факты, как и многие другие.

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