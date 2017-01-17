16:39 | ФУТБОЛ — Италия

Диего Марадона: "Месси, Игуаин и Дибала - три великих игрока"

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Экс-игрок "Наполи" Диего Марадона отметил, что считает нападающего Гонсало Игуаина одним из лучших игроков в мире. По его словам, форвард обладает качествами, которые позволяют ему забивать много голов. Летом Игуаин перешел из "Наполи" в "Ювентус", после чего подвергся критике со стороны фанатов неаполитанской команды.

- Месси, Игуаин и Дибала - три великих игрока, - приводит Football Italia слова Игуаина. - Месси лучший в дриблинге, Дибала еще будет расти, а Игуаин принадлежит к другой категории игроков. С мячом он действует на так хорошо, но способен забивать много голов. 

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Материалы REN-TV

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