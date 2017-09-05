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16:35 | Футбол — Италия

Диего Марадона: "Икарди в сборной Аргентины только потому, что за него выступил Санетти"

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Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона рассказал подробности того, как нападающий "Интера" Мауро Икарди мог попасть в национальную команду.

– Смотря на сегодняшнюю Аргентину, я волнуюсь, – цитирует Марадону Football Italia. – Думаю, есть игроки сильнее тех, кого вызывает Сампаоли. Не приглашая Игуаина, то упускаешь невероятную возможность. Особенно если учесть, что взамен приходит Икарди, как будто это новый Батистута.

Икарди играет за сборную, потому что за него выступил Хавьер Санетти. Однажды я общался с Эдгардо Баусой, он рассказал, что ему трижды звонила жена Икарди Ванда Нара. Он был в замешательстве и спросил ее: "Откуда у тебя мой номер?".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ladafan

Санетти???!!! - вери гуд максимка, вери гуд!!!

16:53