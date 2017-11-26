Диего Лопес: "Икарди - это зверь в штрафной площади"

Главный тренер "Кальяри" Диего Лопес лишь отчасти был доволен игрой своей команды в матче чемпионата Италии с "Интером" (1:3). По его словам, полностью план выполнить не удалось.

– Первые полчаса шли по плану, – цитирует Mediaset Лопеса. – Мы не позволили "Интеру" дышать, были агрессивными. Против такого соперника играть подобным образом непросто. Нам удавалось лишать мяча Икарди. Я своим ребятам сказал, что Мауро – это зверь в штрафной площади. Важно было обеспечить его отсечение от остальных. У нас потом были шансы сделать счет снова равным. Но в любом случае мы играли верно.