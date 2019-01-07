Дибалой заинтересовались "Бавария", "Манчестер Сити" и "ПСЖ"

Форвардом "Ювентуса" Паоло Дибалой в настоящий момент интересуются "Бавария", "Манчестер Сити" и "ПСЖ", информирует Tuttosport.

По информации издания, "Юве" намерен получить за игрока не менее 100 миллионов евро. При этом туринцы не хотят продавать Дибалу зимой, перенеся, таким образом, возможные переговоры о трансфере игрока на лето.

Паоло Дибала выступает за "Ювентус" с лета 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах, в которых отличился семь раз и отдал три результативные передачи.