Дибала - в "Ювентусе" до 2022 года

"Ювентус" объявил о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой. Новое соглашение рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что 23-летний игрок сборной Аргентины станет вторым самым высокооплачиваемым игроком "Ювентуса" – больше зарабатывает только его соотечественник Гонсало Игуаин (7,5 миллиона в год).

Напомним, что Дибала перешел в "Ювентус" в 2015 году, подписав контракт на пять лет. Его зарплата составляет три миллиона евро в год. В этом сезоне на его счету 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 16 мячей и отдал 6 передач.