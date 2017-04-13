Дибала - в "Ювентусе" до 2022 года

"Ювентус" объявил о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой. Новое соглашение рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что 23-летний игрок сборной Аргентины станет вторым самым высокооплачиваемым игроком "Ювентуса" – больше зарабатывает только его соотечественник Гонсало Игуаин (7,5 миллиона в год).
Напомним, что Дибала перешел в "Ювентус" в 2015 году, подписав контракт на пять лет. Его зарплата составляет три миллиона евро в год. В этом сезоне на его счету 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 16 мячей и отдал 6 передач.
UFFICIALE: @PauDybala_JR rinnova con la Juventus fino al 2022 💎 https://t.co/2SFbhSPo3X #Dybala2022 pic.twitter.com/sys5e08f8t– JuventusFC (@juventusfc) 13 апреля 2017 г.