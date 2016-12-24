Дибала процитировал Майкла Джордана после поражения от "Милана"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала после поражения в матче за Суперкубок Италии от "Милана" (1:1, 3:4 по пенальти) процитировал легенду баскетбола Майкла Джордана. Отметим, аргентинец не реализовал свою попытку в серии 11-метровых ударов.

"Я промахивался после более чем 9000 бросков. Я проиграл больше 300 матчей. 26 раз я мог принести команде победу одним броском, но промахивался. Я терпел неудачи снова, снова, снова и снова. Вот почему я добился успеха", – процитировал Дибала Джордана в своем твиттере.