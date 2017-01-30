Дибала принял решение покинуть "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, во время матча 22-го тура против "Сассуоло" (2:0) не пожавший руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, принял решение покинуть клуб, информирует Cadena COPE. Согласно источнику, аргентинец недоволен своим статусом в команде и хочет стать игроком одного из лучших клубов Испании.

Ранее сообщалось о том, что у "Реала" и "Барселоны" имеется предметный интерес к футболисту. Согласно испанским СМИ, фаворитом в борьбе за Дибалу является мадридский клуб, но ранее сам Дибала говорил о том, что когда-нибудь хотел бы выступать в одной команде со своим кумиром и форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.