23:31 30 января | ФУТБОЛ — Италия

Дибала принял решение покинуть "Ювентус"

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, во время матча 22-го тура против "Сассуоло" (2:0) не пожавший руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, принял решение покинуть клуб, информирует Cadena COPE. Согласно источнику, аргентинец недоволен своим статусом в команде и хочет стать игроком одного из лучших клубов Испании.

Ранее сообщалось о том, что у "Реала" и "Барселоны" имеется предметный интерес к футболисту. Согласно испанским СМИ, фаворитом в борьбе за Дибалу является мадридский клуб, но ранее сам Дибала говорил о том, что когда-нибудь хотел бы выступать в одной команде со своим кумиром и форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

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Материалы REN-TV

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