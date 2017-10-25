Ди Натале и Гвидолин могут вернуться в "Удинезе"

"Удинезе" собирается вернуть в клуб бывшего тренера Франческо Гвидолина и нападающего Антонио Ди Натале. Как сообщает Gazzetta dello Sport, "зебры" планируют сменить главного тренера, если команда не сможет обыграть "Сассуоло" в среду. Сейчас командой руководит Луиджи Дель Нери, при котором команда в этом сезоне одержала всего две победы и занимает 14-е место в турнирной таблице серии А.

Ожидается, что бывший форвард может стать частью тренерского штаба Франческо Гвидолина, который будет приглашен после отставки Дель Нери.