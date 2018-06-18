Ди Франческо продлил контракт с "Ромой"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт римлян. Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

- Я рад продолжать свои приключения в "Роме", - сказал 48-летний специалист в интервью клубной пресс-службе. - Горжусь тем, что в меня верит руководство клуба. Надеюсь, что новый сезон будет еще более захватывающим, чем предыдущий.

Ди Франческо возглавил "Рому" в 2017 году. Под его руководством римляне заняли 3-е место в чемпионате Италии и дошли до полуфинальной стадии Лиги чемпионов в минувшем сезоне.