Ди Франческо продлил контракт с "Ромой"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт римлян. Новое соглашение рассчитано до 2020 года.
- Я рад продолжать свои приключения в "Роме", - сказал 48-летний специалист в интервью клубной пресс-службе. - Горжусь тем, что в меня верит руководство клуба. Надеюсь, что новый сезон будет еще более захватывающим, чем предыдущий.
👏👏👏– AS Roma (@OfficialASRoma) 18 июня 2018 г.
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Ди Франческо возглавил "Рому" в 2017 году. Под его руководством римляне заняли 3-е место в чемпионате Италии и дошли до полуфинальной стадии Лиги чемпионов в минувшем сезоне.