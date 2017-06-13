20:08 | ФУТБОЛ — Италия

Ди Франческо официально возглавил "Рому"

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Эусебио Ди Франческо официально стал главным тренером "Ромы", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до 2019 года.

Ранее Ди Франческо пять сезонов возглавлял "Сассуоло", под его руководством команда вышла в серию A, а в сезоне-2015/16 стала шестой и пробилась в Лигу Европы. В прошедшем сезоне "Сассуоло" финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, а "Рома" - на второй строчке.

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