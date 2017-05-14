Ди Франческо может стать главным тренером "Ромы"

Главный тренер "Сассуоло" Эусебио Ди Франческо может сменить Лучано Спаллетти на посту наставника "Ромы". Как сообщает Football Italia, 47-летний специалист дал предварительное согласие. Контракт Ди Франческо с "Сассуоло" рассчитан до лета 2019 года, сумма отступных составляет 3 миллиона евро. Римский клуб готов воспользоваться данной опцией.

Ди Франческо выступал за "Рому" в качестве игрока в 1997 – 2001 годах и становился в их составе чемпионом Италии. В 2012 году он стал главным тренером "Сассуоло", выступающего в серии B. В первый же сезон выиграл с командой чемпионат и напрямую вышел в серию A. Кроме того, под руководством Ди Франческо "Сассуоло" впервые в истории вышел в еврокубки.