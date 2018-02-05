Ди Бьяджо будет руководить сборной Италии в матчах против Аргентины и Англии

Главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи ди Бьяджо будет руководить главной командой во время ближайших товарищеских матчей с Аргентиной и Англией, информирует пресс-служба местной федерации футбола. При этом поиски главного тренера будут продолжаться.

Ранее помощник комиссара Итальянской федерации футбола (FIGC) Алессандро Костакурта сказал, что перспективы ди Бьяджо в сборной Италии будут зависеть от результатов товарищеских матчей.

Напомним, пост главного тренера сборной Италии стал вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством Скуадра адзурра впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира.

2 февраля стало известно, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, являющийся главным кандидатом на эту должность, обсудил перспективы сотрудничества с FIGC. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.

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