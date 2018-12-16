Девять болельщиков "Ювентуса" были арестованы перед туринским дерби

"Ювентус" обыграл "Торино" (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии. Перед туринским дерби несколько болельщиков были арестованы.

Как сообщает Corriere della Sera, перед матчем были арестованы девять человек, все они болельщики "Ювентуса". Еще пять человек оштрафовали и отпустили. Болельщики были наказаны за бросание файеров и дымовых шашек.

Среди них был французский полицейский, который входит в ультрас-группировку "Юве" Drughi с еще семью французами.

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