10:43 | Футбол — Италия

Девять болельщиков "Ювентуса" были арестованы перед туринским дерби

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"Ювентус" обыграл "Торино" (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии. Перед туринским дерби несколько болельщиков были арестованы.

Как сообщает Corriere della Sera, перед матчем были арестованы девять человек, все они болельщики "Ювентуса". Еще пять человек оштрафовали и отпустили. Болельщики были наказаны за бросание файеров и дымовых шашек.

Среди них был французский полицейский, который входит в ультрас-группировку "Юве" Drughi с еще семью французами.

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Торино - Ювентус

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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