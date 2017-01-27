11:34 | ФУТБОЛ — Италия

Деулофеу на итальянском языке "предсказал" поражение "Милана" от "Удинезе"

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Новичок "Милана" Жерар Деулофеу поблагодарил болельщиков команды за теплый прием во время игры 1/2 финала Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2). После матча испанец оставил на своей странице в твиттере сообщение на итальянском языке, в котором допустил рассмешившую болельщиков ошибку.

"Спасибо за теплый прием. Стыдно в связи с поражением, но в воскресенье будет еще одно", – написал Деулофеу, который имел в виду, что в ближайшем туре чемпионата Италии команда попытается обыграть "Удинезе".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bache Gabrielsen

Да. с итальянским у чувака пока не очень. Нужно было просто сказать "Domenica avremo una vittoria".

12:31

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