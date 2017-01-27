Деулофеу на итальянском языке "предсказал" поражение "Милана" от "Удинезе"

Новичок "Милана" Жерар Деулофеу поблагодарил болельщиков команды за теплый прием во время игры 1/2 финала Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2). После матча испанец оставил на своей странице в твиттере сообщение на итальянском языке, в котором допустил рассмешившую болельщиков ошибку.
"Спасибо за теплый прием. Стыдно в связи с поражением, но в воскресенье будет еще одно", – написал Деулофеу, который имел в виду, что в ближайшем туре чемпионата Италии команда попытается обыграть "Удинезе".
Grazie a tutti per la ricevuta! Peccato la sconfitta di ieri, ma domenica che abbiamo un altra. pic.twitter.com/9utRHJ03SE– Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) 26 января 2017 г.
Bache Gabrielsen
Да. с итальянским у чувака пока не очень. Нужно было просто сказать "Domenica avremo una vittoria".
12:31