Деулофеу может дебютировать за "Милан" в игре с "Ювентусом"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла заявил, что давно следил за полузащитником Жераром Деулофеу. Вчера было объявлено об аренде 22-летнего испанца у "Эвертона".

– Деулофеу – игрок, которого я очень хорошо знаю, потому что я следил за ним в течение некоторого времени, – цитирует Football Italia Монтеллу. – У него большой талант, но он не проявил его пока в полной мере. Одной из моих задач будет понять почему. На самом деле, Жерар очень сильный игрок. Мы подписали с ним контракт, чтобы использовать его на поле. Посмотрим, в каком он физическом состоянии, но, скорее всего, возьмем его на выездную игру с "Ювентусом".