Дель Пьеро надеется, что Конте вернется в сборную Италии

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро надеется, что Антонио Конте может вернется в сборную Италии после работы с "Челси". Также он считает, что итальянский специалист способен сделать лучше любую команду.

- Конте отлично поработал с "Юве", и отлично справился со сборной Италии, – цитирует Sport360 Дель Пьеро. - Конечно, мы хотели бы, чтобы он вернулся в национальную команду, потому что он отличный тренер. Конте способен сделать лучше любую команду. Надеюсь, у него будет отличный период с "Челси", а потом, возможно, он когда-нибудь вернется в сборную.