Дель Нери возглавил "Удинезе"

Луиджи Дель Нери был назначен на пост главного тренера "Удинезе", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 66-летним специалистом заключен до конца сезона с возможностью продления еще на год. Ранее команду возглавлял Джузеппе Якини, под руководством которого "Удинезе" набрал 7 очков в 7 матчах и идет на 16-м месте в таблице.

Ранее Дель Нери возглавлял такие клубы, как "Рома", "Ювентус" и "Порту". Последним клубом в его карьере была "Верона", которая в минувшем сезоне стала последней в серии A.