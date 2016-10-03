19:46 | ФУТБОЛ — Италия

Дель Нери возглавил "Удинезе"

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Луиджи Дель Нери был назначен на пост главного тренера "Удинезе", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 66-летним специалистом заключен до конца сезона с возможностью продления еще на год. Ранее команду возглавлял Джузеппе Якини, под руководством которого "Удинезе" набрал 7 очков в 7 матчах и идет на 16-м месте в таблице.

Ранее Дель Нери возглавлял такие клубы, как "Рома", "Ювентус" и "Порту". Последним клубом в его карьере была "Верона", которая в минувшем сезоне стала последней в серии A.

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